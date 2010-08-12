"Батькивщина" протестует против ликвидации райсоветов в Виннице

В Виннице представители Всеукраинского объединения "Батькивщина" провели акцию протеста против ликвидации в городе районных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, акция протеста состоялась под зданием районного суда г. Винницы, на ул.Грушевского, где сегодня должен был рассматриваться иск относительно решения Винницкого горсовета о ликвидации райсоветов в Виннице.

Участники митинга стояли с плакатами "Община за районные советы!", "Нет узурпации власти в городе!", "Районным советам БЫТЬ!".

"Сегодня должно состояться заседание суда по рассмотрению дел граждан г. Винницы, которые подали исковые заявления с тем, чтобы признать недействующим и отменить решение Винницкого городского совета о необразовании районных в городе советов", - рассказала председатель Замостянского районного совета Альбина АМЕЛИНА-ПЛАХОТНЮК.

Она отметила, что эти 9 заявлений были поданы еще в октябре 2009 года, однако после обжалования постановления об открытии производства городским советом, они были отправлены в апелляционный Киевский админсуд и там до этого времени были на рассмотрении.

"Сейчас эти дела вернулись в Ленинский районный суд и сегодня должно быть первое предварителное рассмотрение этих дел", - сообщила А.АМЕЛИНА-ПЛАХОТНЮК.

Она также заявляет, что эти дела преднамеренно затягиваются до 2011 года, когда завершится срок полномочий нынешнего состава райсоветов.

В свою очередь депутат Винницкого областного совета, председатель городской партийной организации Всеукраинского объединения "Батькивщина" Людмила ЩЕРБАКИВСКАЯ назвала решение Винницкого горсовета об отмене райсоветов незаконным. "Решение Винницкого городского совета о том, чтобы отменить советы и не позволить им баллотироваться на местных выборах 31 октября, мы считаем незаконным", - сказала она.

Л.ЩЕРБАКИВСКАЯ убеждена, что винницкая мэрия должна провести референдум, общественные слушания для определения целесообразности существования райсоветов. "Я думаю, что наш городской совет проведет референдум, общественные слушания и выяснит, нужно ли существование райсоветов. Я также считаю, что суд примет взвешенное, честное решение, по закону", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Винницкий горсовет в июле 2009 года отказался от создания в городе районных советов после завершения срока полномочий нынешнего состава райсоветов в 2011 году.

Справка УНИАН. Винница разделена на три района - Ленинский, Замостянский и Старогородской.