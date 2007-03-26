Рейтинг политических партий (данные Центра Разумкова)

Наибольшей электоральной поддержкой граждан Украины на сегодня пользуются три политические силы – Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко и блок “Наша Украина”.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, который проводился социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 3 марта 2007 года.

В частности, если бы в ближайшее время проводились выборы в Верховную Раду, 18,6% опрошенных уверенно проголосовали бы за Партию регионов, а еще 18,1% ответили, что, вероятно, могут за нее проголосовать. При этом 15,4% готовы отдать свои голоса за БЮТ, а 19,8% - скорее всего также будут поддерживать эту политическую силу. Кроме того, среди опрошенных оказалось 7,3% тех, кто готов проголосовать за “Нашу Украину” и 18,0% тех, кто, вероятно, может за нее проголосовать.

Более низким является электоральный потенциал двух ведущих левых партий КПУ и СПУ. В частности, тех, кто однозначно будет голосовать за КПУ, оказалось 5,5%, а тех, кто склоняется отдать свои голоса за эту политическую силу - 9,9%. При этом, за СПУ готовы проголосовать - 3,3% респондентов, а тех, кто вероятно может за нее проголосовать - 11,7%.

При этом, в случае создания блока „Українська правиця”, в состав которого вошли бы Украинская народная партия и Народный рух Украины, уверенность в поддержке его на выборах выразили 3,1% опрошенных. Еще 10,7% ответили, что, вероятно, могут за него проголосовать.

При расширении состава этого блока, в частности, включении в него также Всеукраинского объединения „Свобода”, Украинской республиканской партии "Собор", Конгресса украинских националистов, Партии Христианско-демократический союз, уверенность в поддержке его на выборах выразили 3,7% опрошенных, еще 8,9% ответили, что, вероятно, могут за него проголосовать.

Опрос проводился во всех областях, Киеве и АР Крым.

Были опрошены 2012 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки опроса (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3%.