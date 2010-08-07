Азаров убежден, что в Украине нет оснований для подорожания хлеба

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что в Украине нет оснований для повышения цен на хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в интервью журналистам в Черновцах, где находился по случаю празднования 70-летия со дня образования Черновицкой области.

«У нас достаточно запасов зерна, закупленого по старым ценам. Кроме этого, выделено 5 миллиардов гривен для создания запасов Аграрного фонда», - заявил глава правительства.

В то же время председатель Черновицкой ОГА Михаил ПАПИЕВ, чтобы обеспечить население Черновицкой области хлебом и хлебобулочными изделиями по стабильным ценам, сегодня во время торжеств обратился к Н.АЗАРОВУ с просьбой рассмотреть возможность перемещения 20-25 тысяч тонн продовольственного зерна из Аграрного фонда Украины или Государственного комитета Украины по материальному резерву из других областей в Черновицкую область на “Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в этом году основная масса зерна не отвечает стандартным параметрам продовольственного зерна и не может быть использована для выпекания хлеба. Это ставит под угрозу выполнение заданий по заготовлению продовольственного зерна для региональных потребностей и создает проблему обеспечения Черновицкой области продовольственным зерном» - считает М.ПАПИЕВ.

В некоторых регионах Украины хлеб уже подорожал. Например, в соседнем Прикарпатье некоторые сорта хлеба выросли в цене на 10-15 копеек. Несколько недель назад самый крупный производитель хлеба на Буковине Черновицкий хлебокомбинат также планировал повысить стоимость своей продукции. После переговоров с властью подорожание хлеба удалось отложить на два-три месяца, пока в области есть старые запасы муки.