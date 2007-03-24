Луценко: сержанты и офицеры милиции не желают возвращения кучмизма

Лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО доволен сотрудничеством с милицией в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в субботу на пресс-конференции в Чернигове.

“Я доволен сотрудничеством с младшим и средним звеньями милиции”, - отметил он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, когда он едет в какой-либо регион, и его останавливают работники ГАИ, то они отдают честь, улыбаются и говорят, что им было приятно работать во времена его руководства МВД.

Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что милиция помнит, что когда он был министром внутренних дел Украины, то поднялась зарплата стражей порядка, а также “существовала атмосфера выполнения закона”. “Ту атмосферу свободы они (работники милиции - УНИАН) ценят “, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО и выразил благодарность сотрудникам милиции за содействие в поддержке правопорядка на митингах “Народной самообороны”.

Также он сообщил, что сегодня возвращаются “кучмистские методы управления МВД”. По его оценкам, нынешняя власть построена на “измене и лжи”. Он призвал Александра МОРОЗА выйти на дебаты с ним в прямом эфире. “Вызываю А.МОРОЗА на дебаты в прямом эфире, где бы я успокоил его, что не имею целью стать кандидатом в Президенты Украины и развею его опасения, чтобы он спокойнее спал”, - прибавил Ю.ЛУЦЕНКО.