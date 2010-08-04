Ректор ЛНУ: языковое постановление Кабмина напоминает Эмский указ

Решение Кабинета министров о замене государственного экзамена по украинскому языку для специалистов по образовательно-квалификационным уровням младшего специалиста и бакалавра на обычный экзамен весьма напоминает приказы «Воспретить в Империи печатание», «Воспретить публичные чтения», «запретить газету» и тому подобное, считает ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван Вакарчук.

Обязательный экзамен по украинскому языку (по профессиональным направлениям) при поступлении в аспирантуру и сдаче кандидатского экзамена по украинскому языку для получения научной степени кандидата наук – это не украинское открытие, напоминает профессор правительственным чиновникам. Текст заявления ректора ЛНУ в связи с постановлением Кабинета министров от 28 июля 2010 г. №642 «О внесении изменений в Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров» приводим полностью.

«В истории развития украинского языка есть немало кульминационных точек и точек бифуркации, когда под давлением внешних и внутренних попыток повысить его официальный статус в действительности решалась его историческая судьба и право на цивилизованное развитие. За годы независимости языковая политика в Украине, к сожалению, способствует моделированию и, в известной степени, даже провокации таких социолингвистических ситуаций, в которых украинский язык не только не может полностью реализовать весь свой потенциал как государственный язык, но и, вопреки конституционной норме, продолжает быть объектом политических спекуляций и мощной информационной кампании по его дискредитации как со стороны доморощенных правительственных чиновников и политиканов, так и прошеных и непрошеных наездников.

В частности, в соответствии с приказом Министерства образования и науки №243 от 26 марта 2010 года были внесены изменения в условия приема, которые снизили статус теста по украинскому языку и литературе, а также сделали возможным для абитуриентов не сдавать вступительные экзамены по другим дисциплинам на украинском языке. Другим министерским приказом №259 от 29.03.2010 года государственный экзамен из украинского языка для специалистов по образовательно-квалификационным уровням младшего специалиста и бакалавра был заменен на обычный экзамен с целью якобы «оптимизировать финансовые расходы высших учебных заведений». Постановлением Кабинета Министров Украины №507 от 23 июня в 2010 г., которое изменяет порядок присвоения ученых званий, разрушена мотивация написания украиноязычных учебников для высшей школы.

Очередной иллюстрацией продолжения такой языковой политики является Постановление Кабинета Министров Украины от 28 июля 2010 года №642 «О внесении изменений в Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров», которое отменило норму об обязательном экзамене по украинскому языку по профессиональному направлению при поступлении в аспирантуру и сдаче кандидатского экзамена по украинскому языку для получения научной степени кандидата наук. Если привести исторические параллели, то как это не парадоксально, но Постановление Кабинета Министров от 28 июля 2010 года по своему содержанию и бюрократической риторике напоминает печально известные Валуевский циркуляр и Эмский указ. Изменения, которые вносятся в Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров изложенные в восьми пунктах, из них – в семи пунктах эти изменения сформулированы так: «слова “украинского языка (по профессиональному направлению)” исключить». Не ужаснулись ли правительственные чиновники, которые читали и подавали проект Постановления на утверждение Кабинета Министров, от такого сплошного «исключения» украинского языка из академического употребления, или делали это с каким-то особенным рвением? Ведь настоящий документ так созвучен с Эмским указом, который изобилует словосочетаниями «Воспретить в Империи печатание», «Воспретить публичные чтения», «запретить газету» и тому подобное.

Стоило ли так быстро и без всякого обоснования, без любого обсуждения вносить изменения в Постановление №254, которое 2 марта 2010 года утвердил предыдущий Кабинет Министров? Обязательный экзамен по украинскому языку (по профессиональному направлению) при поступлении в аспирантуру и сдачу кандидатского экзамена по украинскому языку для получения научной степени кандидата наук – это не украинское открытие. Решение предыдущего Правительства имело целью постепенно, начиная с нынешнего студенческого поколения, достичь качественного прорыва в повышении языковой академической культуры будущих научных работников и преподавателей, потому что до сих пор большая часть професорско-преподавательского состава даже ведущих высших учебных заведений Украины не скрывает трудностей, которые имеет во время чтения лекций на украинском языке, не говоря уже о необходимости развития академической Интернет-сети, издания украиноязычных научных и научно-популярных журналов, электронных учебников нового поколения.

В Украине сейчас, как никогда за все годы ее независимости, растет языковая асимметрия научно-информационных источников, научной и учебной литературы в интересах российской. Предыдущее Правительство предложило эффективные механизмы закрепления научного статуса украинского языка. И эта академическая инициатива повышения роли украинского, как языка научного обращения, должна была бы найти свое развитие и быть в повестке дня деятельности теперешнего Правительства, члены которого не стесняются перед телевизионными камерами демонстрировать незнание государственного языка или употреблять языковые перекручивания как признак или очевидной необразованности, или очевидного неуважения к языку и культуре государства, у руля которого они оказались.

Экзамен по украинскому языку (по профессиональному направлению) до аспирантуры имел очевидную миссию – сделать образовательно-научный ландшафт в Украине на девятнадцатом году ее независимости именно украиноязычным, как и подобает суверенному соборному государству. И эта миссия не является невыполнимой. Она прежде всего призвана изменить деформированную языковую картину научного мира в Украине, а в то же время нормализовать языковой климат и атмосферу в высших учебных заведениях и научных институциях Украины.

Украинскому Правительству не должно быть безразлично, какое языковое лицо имеет сегодня украинское образование и наука. И именно поэтому правительственные чиновники и политики не могут обнаруживать демонстративной ойкофобии ко всему украинскому, в частности относительно украинского языка, потому что это бесперспективно с точки зрения политической целесообразности и безответственно перед украинским государством и обществом».