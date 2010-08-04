Хмельничане требуют от президента закрыть вредное производство

Сегодня под стенами Администрации президента Украины прошла акция «Дунаевци – не Чернобыль!» Организатором акции выступила общественная инициатива «Обновление страны» в Хмельницкой области и Дунаевецкая районная общественная организация «Контроль общества». Как сообщили УНИАН в пресс-службе общественной организации «Обновление страны», жители Хмельниччины приехали в Киев, “чтобы требовать у президента и главы правительства остановить незаконное и экологически опасное производство пенопласта в городе Дунаевцях Хмельницкой области”.

Как рассказал координатор «Обновления страны» в Хмельницкой области Олесь ВЕТРЯНЫЙ, “борьба за закрытие подпольного производства продолжается два года”. На протяжении этого времени местные жители перекрывали автомобильную трассу Хмельницкий – Черновцы. Производство обещали остановить бывший и нынешний глава облгосадминистрации, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин. Однако производство до сих пор продолжается.

По словам координатора, с 13 по 15 июля 2010 года в Хмельницком на Майдане Независимости состоялась первая часть акции «Дунаевци – не Чернобыль!», в центре города был разбит палаточный городок. Однако требования участников акции – “немедленный демонтаж и вывоз за пределы города оборудования по незаконному производству”, – не были выполнены.

«Сегодня мы пришли к президенту Украины, чтобы он как глава государства посодействовал закрытию этого незаконного производства. Мы выступаем за то, чтобы Дунаевци были без химии», – заявил О.ВЕТРЯНИЙ.

По словам участников акции, они будут проводить протестные мероприятия на протяжении трех дней. Будут пикетировать Министерство охраны окружающей природной среды и Кабинет министров.