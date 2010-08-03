Сегодня Янукович встретится с представителями крымских татар

Сегодня в Симферополе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с представителями крымскотатарского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства со ссылкой на главу Администрации Президента Украины Сергея ЛЁВОЧКИНА, встреча состоится в 11.30 в помещении Таврического национального университета им. В.Вернадского.

Во время мероприятия планируется обсудить широкий круг вопросов, связанных с развитием Крыма, решением проблем крымских татар, которые вернулись в Украину после депортации.

Как отметил С.ЛЕВОЧКИН, это мероприятие было запланировано в мае, когда В.ЯНУКОВИЧ встретился в Киеве с председателем Меджлиса крымских татар, народным депутатом Мустафой ДЖЕМИЛЁВЫМ и первым заместителем председателя Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины, президентом Всемирного конгресса крымских татар Рефатом ЧУБАРОВЫМ.

Кроме них, во встрече с главой государства примут участие секретарь Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины, председатель подкомитета Верховной Рады Крыма по международным отношениям и проблемам депортированных граждан Ремзи ИЛЬЯСОВ, председатель совета организации “Милли Фирка” Васви АБДУРАИМОВ, экс-глава Бахчисарайской райгосадминистрации Ильми УМЕРОВ, член политсовета организации “Милли Фирка” Тимур ДАГДЖИ, председатель Координационного совета общественно-политических сил крымскотатарского народа Хубедин КУРТБЕДИНОВ, председатель Крымской региональной организации Партии мусульман Украины Садик БЕРБЕРОВ, заместитель председателя Республиканского комитета АРК по водохозяйственному строительству и оросительному земледелию Эдип ГАФАРОВ, заместитель председателя Совета министров АРК Азиз АБДУЛАЕВ, председатель Духовного управления мусульман Крыма Смирали АБЛАЕВ, ректор Крымского инженерно-педагогического университета Февзи ЯКУБОВ.

По приглашению В.ЯНУКОВИЧА деятели крымскотатарского народа также примут участие в совещании по стратегическому развитию Крыма, которое состоится сегодня в Симферополе под председательством Президента.