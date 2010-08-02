ВО "Свобода" про газ, флот, Януковича и дисконтную карточку

В Тернополе представители городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» провели пикетирование областной государственной администрации, протестуя против поднятия правительством цены на газ для населения на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, в руках пикетчики держали плакаты с надписями «Предателей - под трибунал», «Нет сдаче Украины», «Украине - энергетическую независимость». В выступлениях пикетчики отмечали, что руководство государства обещало не поднимать цен на газ.

«Придя к власти, Виктор ЯНУКОВИЧ подписал акт о капитуляции по продлению срока пребывания российского флота в Украине на 25 лет в обмен на «дисконтную карточку» Газпрома: по 100 долларов за тысячу кубометров. Но тогда ЯНУКОВИЧ не рискнул объяснять населению, что эта «дисконтная карточка» позволяла не снизить цену на газ, а оставить ее на прежнем уровне. Зато сейчас мы видим, что цены не снизились, не остались на том же уровне, а выросли аж на 50%», - сказал председатель городской организации ВО «Свобода» Михаил ГОЛОВКО.

Пикетчики требовали «прекратить грабеж украинцев и отменить новые тарифы».

М.ГОЛОВКО сообщил, что депутаты от ВО «Свобода» в местных советах будут инициировать обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров с требованием наложить мораторий на увеличение цен на природный газ для населения.

«Если наши требования не будут выполнены, мы будем организовывать уличные протесты и всеми возможными методами бороться за справедливость. Украинцы должны защитить себя от обдирательства и грабежа», - подчеркнул М.ГОЛОВКО.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.