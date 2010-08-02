КРУ выявило в Киеве финансовых нарушений на 842 млн. грн.

Контрольно-ревизионное управление в г. Киеве в течение первого полугодия выявило в столице финансовых нарушений на сумму 842 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КРУ в Киеве, об этом шла речь на расширенном заседании коллегии ведомства, посвященном итогам его работы за указанный период.

В частности, за этот период было проведено 284 контрольных мероприятия, в том числе 259 ревизий и 19 проверок государственных закупок, во время которых проверены 276 предприятий, учреждений и организаций.

Нарушения выявлены на 249 объектах контроля, или на 90% проверенных, на общую сумму почти 842 млн. грн. В частности, недополучение финансовых ресурсов бюджетами и бюджетными учреждениями составляет 14,8 млн. грн., незаконный расход - 92,52 млн. грн., нецелевое расходование бюджетных средств - почти 775 тыс. грн., недостачи материальных и финансовых ресурсов - 526,92 тыс. грн.

Потери финансовых и материальных ресурсов, допущенные в результате неэффективных управленческих действий, установлены на 90 объектах контроля на общую сумму 185,46 млн. грн. Других нарушений финансовой дисциплины выявлено на 177 объектах контроля на общую сумму 547,5 млн. грн., из которых 33,06 млн. грн. – это нарушения тендерного законодательства во время закупки товаров, работ и услуг за государственные средства.

К нарушителям бюджетного законодательства применены финансовые санкции: остановлены и приостановлены операции с бюджетными средствами на 79 объектах контроля, уменьшены бюджетные назначения 15 распорядителям бюджетных средств.

На протяжении января-июня 2010 года к административной ответственности привлечены 526 должностных лиц объектов контроля. По материалам ревизий возбуждены 14 уголовных дел.