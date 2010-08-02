Томенко хочет знать, почему хорошие дороги строят только для чиновников

Вице-спикер Верховной Рады, заместитель председателя партии «Батьківщина» Николай ТОМЕНКО обратился к руководству «Укравтодора» с требованием разъяснить, на основании каких решений и за какие средства осуществляется ремонт vip-дорог, в частности, дороги от Киева в направлении Конча-Заспы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

Заместитель председателя ВР подчеркнул, что руководители действующего правительства в программе своей деятельности акцентировали на том, что перестройка транспортной инфраструктуры является одним из приоритетов. Вместо этого, по словам вице-спикера, как показала практика, этот приоритет реализуется специфически: новые качественные дороги строятся в местах, находящихся возле органов центральной исполнительной власти, или по маршруту следования кортежей высокопоставленных чиновников к их жилищам.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что постоянно ведется строительство и замена дорожного покрытия с привлечением большого количества техники и работников по маршруту от центра Киева к резиденции «Межигорье», где, как известно, проживает Президент Виктор ЯНУКОВИЧ.

Н.ТОМЕНКО также выразил обеспокоенность тем фактом, что сейчас осуществляется ремонт фактически новой дороги на Конча-Заспу, но при этом правительство Николая АЗАРОВА не выполняет приоритетные социальные программы для малоимущих слоев населения.