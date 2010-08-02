Лёвочкин: Янукович продолжает активно работать в Крыму

Киев. 2 августа. УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ продолжает активно работать в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента со ссылкой на главу Администрации Президента Сергея ЛЕВОЧКИНА, на этой неделе в Крыму в рабочем графике В.ЯНУКОВИЧА запланирован ряд мероприятий.

В частности, Президент встретится с министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО и вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО.

Кроме этого В.ЯНУКОВИЧ будет председательствовать на совещании по вопросам национальных инвестиционных проектов.

Глава государства также проведет встречу с председателем Национального олимпийского комитета Украины Сергеем БУБКОЙ, в ходе которой планируется обсудить концепцию подачи заявки от Украины на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Карпатах.

В.ЯНУКОВИЧ также примет члена Международного олимпийского комитета, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина ДИАКА.

3 августа в Симферополе глава государства проведет совещание по стратегии развития Крыма, встретится с представителями крымских татар и журналистами.

5 августа Президент - Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины проведет инспекцию Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины, а 11 августа посетит полигон взлетно-посадочных системы «НИТКА» Министерства обороны Украины.

На 7 августа запланирована рабочая поездка главы государства в Черновицкую область, а на 14 августа планируется посещение Херсонской области.

Также, как планируется, 20 августа под председательством В.ЯНУКОВИЧА состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам деятельности Минобороны и развития оборонно-промышленного комплекса.