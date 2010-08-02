Люди Тигипко обещают не простить срыва выборов в Измаиле

Лидер Измаильской городской организации партии «Сильная Украина» Андрей АБРАМЧЕНКО, который баллотировался на внеочередных выборах на должность городского головы, направил в адрес Измаильского городского районного прокурора Сергея КОБКО заявление с требованием привлечь к ответственности чиновника Измаильского горсовета Сергея ФЕДЮРУ, который не передал избиркому списки избирателей.

Об этом А.АБРАМЧЕНКО заявил корреспонденту УНИАН.

Кандидат в мэры Измаила просит горрайпрокуратуру проверить обстоятельства и причины деяний начальника отдела ведения Государственного реестра избирателей Измаильского горсовета С.ФЕДЮРЫ, который, как утверждает А.АБРАМЧЕНКО, отказался передать Измаильской городской территориальной избирательной комиссии уточненные списки избирателей, по которым участковые комиссии должны были провести 1 августа голосование за баллотировавшихся кандидатов в мэры города.

А.АБРАМЧЕНКО убежден, что «именно уклонение ответственного чиновника от передачи горизбиркому в сроки, предусмотренные действующим законодательством, а именно до 30 июля текущего года, уточненного списка избирателей Измаила, стало одной из причин срыва внеочередных выборов».

Он также добавил, что выборы Измаильского городского головы были назначены Верховной Радой Украины и профинансированы своевременно выделенными госбюджетными средствами, согласно решению Центральной избирательной комиссии, которое было продублировано соответствующим решением Измаильской городской территориальной избирательной комиссией».

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы Измаильского городского председателя были назначены на 1 августа Верховной Радой Украины. Согласно провозглашенному в минувшем году вердикту Конституционного Суда Украины в связи с возникшей аналогичной избирательной ситуацией в Тернопольской области, назначенные парламентом досрочные выборы не могут быть отменены или перенесены. Последнее допускается только в случае введения в стране военного или чрезвычайного положения.

Председатель Одесской ОГА Эдуард МАТВИЙЧУК 27 июля заявил, что назначенные на 1 августа выборы мэра Измаила «являются незаконными, их проводят бандитские группировки, которым способствует Измаильский городской совет».

В свою очередь, кандидаты в мэры Андрей АБРАМЧЕНКО, Георгий ДУБЕНКО, Александр ПЕТКОВ и другие направили телеграмму-обращение в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА с требованием «пресечь произвол со стороны местных властей, которые пытаются путем правового произвола сорвать досрочные выборы Измаильского городского председателя».

29 июля лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО заявил, что все органы власти Одесской области включились в процесс, чтобы сорвать назначенные на 1 августа внеочередные выборы мэра Измаила.

Сегодня, 1 августа, жители города Измаил не смогли принять участие в выборах городского председателя. На участках избирателям сообщали, что выборы отменены.

По мнению экспертов, одесские власти выступили против проведения выборов мэра Измаила, поскольку опасаются, что кандидат от Партии регионов проиграет кандидату от «Сильной Украины». Именно представитель «Сильной Украины» А.АБРАМЧЕНКО имел реальные шансы на победу.