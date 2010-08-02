Политолог: Янукович хочет быть похож на Путина и Медведева

Политолог Михаил Басараб считает недопустимой блокировку правоохранительными органами проведения акций протеста.

Об этом он сказал в комментарии Gazeta.uа.

“У нас митинги были малочисленными. Но никто не способен остановить идею, время которой наступило. В Украине когда-то наступит время демократической идеи. Тогда ни Могилев, ни Янукович, не смогут остановить многочисленные акции протеста, как в 2004 году”, - отметил политолог.

По его словам, во время проведения акций в Киеве милиционеры ведут себя не демократически и грубо. “Хотя еще не доходило до жесткого применения силы. По-видимому, они берут пример со своих российских коллег. Да и наш президент хочет быть похожим на Путина и Медведева. В примере разгона митингов также. Ему нравится быть их прототипом”, - добавил Басараб.

Эксперт не исключает, что следующий этап революции будет агрессивнее, чем Майдан шесть лет тому назад. “Сегодняшняя команда в МВД напоминает образец 2004 года. Они способны на много чего, чтобы только понравиться Януковичу. Я не исключаю, что могут наделать много нелепостей”, - отметил он.