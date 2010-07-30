Симоненко раскусил монопольный заговор любителей набивать карманы

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО требует ввести полный запрет на экспорт продовольственного и фуражного зерна урожая 2010 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По его словам, “это стратегический резерв, это золотой запас народа, которым должно распоряжаться исключительно государство”.

П.СИМОНЕНКО отметил, что в этом году “из-за крайне сложных погодных условий ситуация на рынке зерна в Украине близка к критической”. Он подчеркнул, что непростая ситуация и на мировом рынке, и “цены стремительно растут, и на этом украинские зерновые спекулянты - зернотрейдеры - уже начали набивать свои карманы”. П.СИМОМНЕНКО считает, что “зернотрейдеры вступают между собой в монопольный сговор, скупают у крестьян зерно по минимальным ценам, а затем по максимуму продают его за границу”. “Это преступление перед народом, это удар по продовольственной, а таким образом и по национальной безопасности государства, за это должна быть уголовная ответственность”, - добавил он.

П.СИМОНЕНКО убежден, что правительство должно “немедленно принять радикальные меры для поддержки украинского сельхозпроизводителя”. По его словам, наиболее действенной мерой сегодня было бы “введение государственной хлебной монополии”.

По словам П.СИМОНЕНКО, государство должно уже сейчас гарантировать аграриям мировую закупочную цену на зерно для внутренних потребностей. “Пусть правительство, которое поднимает по требованию МВФ тарифы на коммунальные услуги, а за это получает 15-миллиардный долларовый кредит, направит часть этих средств на потребности села и на хлебные дотации”, - сказал он.

Лидер КПУ также подчеркнул необходимость “установить жесткий государственный контроль над ценообразованием на продукты питания и формированием розничных цен на потребительском рынке”.