Азарова удивила критика Тимошенко: сама виновата?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ удивлен критикой со стороны экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на решение о повышении тарифов на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что повышение тарифов планировалось и во время сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по прежней программе.

«Я отмечу, что это требование МВФ, во-первых, ничем не отличается от прошлогодних соглашений, под которыми стояла подпись президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и бывшего премьер-министра (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН). И сейчас, когда эти люди начинают высказывать свое возмущение, то лучше бы они обратились к тексту подписанного ими документа», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что повышения цены на газ невозможно было избежать в результате подписания харьковских соглашений, поскольку ими цена снижалась лишь на 100 долларов, а формула ее расчета, определенная январскими контрактами 2009 года, не была изменена.

«Что дали харьковские соглашения? Они отняли ровно 100 долларов от цены газа, но они разве изменили формулу? Нет, они формулу не изменили. Значит, цена на газ продолжала расти – не с 330 долларов до 390, а с 230 долларов до 290. Но 60 долларов за тысячу кубометров нужно прибавить», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Украина не приостанавливает свою работу с Россией с целью добиться изменения формулы расчета газа. «На каждой встрече мы используем возможность для того, чтобы убедить наших российских коллег, найти аргументы в пользу пересмотра этих соглашений (от января 2009 года – УНИАН)», – сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день тенденции рынка свидетельствуют о том, что снижения цены на нефть и газ в ближайшее время не будет.