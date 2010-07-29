Томенко: Кирилл ведет к тому, что Москва будет руководить, а Киев - молиться

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что празднование Крещения Киевской Руси приобрело ярко политические гипертрофированные формы после того, как патриарх Московский КИРИЛЛ объявил, что он является идеологом так называемой Святой Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом Н.ТОМЕНКО заявил, комментируя празднование Дня Крещения Киевской Руси.

“Точно ни историкам, ни теологам, ни другим научным работникам не известно, чем эта “Святая Русь” отличается от Киевской Руси. Но похоже, что сегодня российская политическая элита через патриарха КИРИЛЛА пытается вернуться к советской практике, когда ученым и рядовым гражданам запрещали употреблять термин “Киевская Русь”, а употреблялся термин “Древняя Русь” для того, чтобы нивелировать приоритет Киева в основании Государства Княжеской Руси-Украины», - подчеркнул он.

По мнению Н.ТОМЕНКО, “сегодня появление этого термина – это новая попытка ликвидировать термин “Киевская Русь”, чтобы указать в названии приоритет Москвы как в политике, так и в христианстве и истории. “Идеология так называемой “Святой Руси” будет означать, что Москва руководит, а Киев молится”, - считает вице-спикер.

По его словам, для правящей политической элиты Украины, которая активно ринулась обосновывать эту новую московскую идеологию, это может плохо закончиться, потому что все решения под эгидой обеспечения доктрины “Святой Руси” будут приниматься в Москве, а “нас будут допускать к молитве, когда патриарх будет приезжать в Киев”.