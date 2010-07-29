Депутат БЮТ предлагает срочно спасать Киев

Депутат Киевсовета от БЮТ Александр БРИГИНЕЦ заявляет о необходимости созыва внеочередной сессии Киевсовета, чтобы «спасти город от результатов повышения цены на газ».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Как отметил А.БРИГИНЕЦ, информация о повышении цен на газ для населения и, как результат, повышение тарифов, главная тема сейчас для всех.

Между тем в вопросе повышения тарифов в Киеве «очень странная история», сказал он. «Городские власти (КМДА) уверяют нас, что повышения тарифов в Киеве не будет, а премьер-министр Николай АЗАРОВ уверяет, что тарифы повысят всем. Нестыковочка», - констатирует А.БРИГИНЕЦ.

Хотя, считает он, повышение тарифов для всех, кроме киевлян, возможно в двух случаях.

Во-первых, отметил А.БРИГИНЕЦ, если нынешние тарифы в Киеве уже учитывают значительное повышение стоимости газа для населения, и киевлянам наперед заложили завышенные расчеты, значит, киевляне, уже переплачивают - и немало.

Во-вторых, подчеркнул депутат, избежать повышения тарифов в Киеве можно, если срочно внести изменения в бюджет города, чтобы найти деньги на компенсации (а сейчас они не предусмотрены) между нынешней ценой газа и той, которая будет с 1 августа.

«В том случае, если причина номер 1, то руководство города нужно отдать под суд. Если же причина номер 2, то внесение изменений в бюджет - вопрос безотлагательный, а ближайшая сессия запланирована на конец сентября», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Исходя из этого, депутат направил соответствующее обращение меру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ «срочно выйти из отпуска и провести внеочередную сессию Киевсовета (исполняющий обязанности мера Александр ПОПОВ не наделён полномочием созывать сессии, поскольку он не мер), чтобы внести изменения в бюджет из-за незапланированного повышения цен на газ».