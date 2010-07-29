Что Януковичу говорить в Германии про НАТО?

Заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК обсудил с парламентским государственным секретарем Министерства обороны ФРГ Кристианом ШМИДТОМ вопросы, связанные с визитом главы Украинского государства Виктора ЯНУКОВИЧА в Германию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, основные темы обсуждения: двустороннее сотрудничество Украины с ФРГ, НАТО и ЕС, а также внеблоковый статус Украины.

Во время разговора заместитель главы АП отметил, что есть пакет вопросов – экономических, оборонных, гуманитарных, связанных с охраной окружающей среды, которые необходимо обсудить, и выразил надежду, что в результате будут подписаны соответствующие документы. Он также подчеркнул целесообразность возобновления практики периодических политических консультаций на высшем уровне. Ведь это, по словам А.ГОНЧАРУКА, действенный механизм сотрудничества в тех направлениях, в которых заинтересованы обе стороны.

В свою очередь К.ШМИДТ поблагодарил за предоставленную возможность встретиться и обсудить пакет вопросов накануне важного визита главы Украинского государства в ФРГ.

Он сообщил А.ГОНЧАРУКУ о результатах встреч, проведенных им в оборонном и внешнеполитическом ведомствах Украины. Парламентский государственный секретарь Министерства обороны ФРГ подчеркнул: «У нового украинского правительства чувствуется четкое стремление продолжать сотрудничество в сфере национальной безопасности и обороны. К тому же, сотрудничество не только с Европейским Союзом, но и с НАТО».

«Если в рамках визита Виктора ЯНУКОВИЧА в Германию будут очерчены контуры позиции Украины относительно ее дальнейшего активного участия в процессе европейской интеграции и относительно коллективной ответственности в сфере безопасности (в том числе – с НАТО), то это будет важный результат с точки зрения формирования представления об Украине. Это хороший случай для того, чтобы четко очертить позицию своего государства», – добавил К.ШМИДТ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ 30 августа намерен с официальным визитом посетить ФРГ.