Милиция уверяет, что не сортирует паломников

В Министерстве внутренних дел Украины опровергают заявления о выборочном запрете на въезд паломников к местам празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента связей с общественностью МВД Украины относительно обеспечения правопорядка во время празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины.

По данным ДСО, на празднование в столицу прибыло около двух тысяч паломников разных конфессий на 80 автобусах. Для удобства передвижения по центральным частям Киева транспортные средства гостей были размещены вблизи станций метрополитена на соответствующих площадках под охраной работников милиции. Эти парковочные места расположены на въезде в столицу с основных магистральных путей. К месту проведения празднований паломники добирались организованными группами на муниципальном транспорте и столичном метро.

Никаких фактов избыточного скопления верующих, что могло бы привести к травмированию людей, при движении к киевским святыням не допущено, утверждают в МВД. Охрану общественного порядка во время этих массовых мероприятий обеспечивают 1700 сотрудников столичного гарнизона милиции и внутренних войск МВД Украины.

“Заявления представителей отдельных конфессий о якобы выборочном запрете на въезд паломников к местам празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины не отвечают действительности и имеют провокационный характер”, - отмечается в сообщении.

В Департаменте связей с общественностью отметили, что работники МВД Украины имеют достаточно сил и средств, чтобы не допустить противостояния граждан и нарушений общественного порядка во время праздника.

Как сообщал УНИАН, Украинская православная церковь Киевского патриархата сегодня в Киеве запланировала Крестный ход по случаю годовщины Крещения Руси.

Утром в пресс-центре УПЦ заявили, что в Киевскую патриархию поступают многочисленные сигналы о различных попытках помешать приезду паломников в столицу на празднование Крещения Киевской Руси-Украины.