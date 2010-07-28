Правительство объявило выговор вице-губернатору
12:59, 28 июля 2010Политика
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Юхименко рассердил Азарова
Кабинет министров объявил выговор первому заместителю Ривненской областной государственной администрации Анатолию ЮХИМЕНКО.
Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ.
«Ему объявлен выговор за неподготовленность к заседанию, которое проводил премьер-министр Украины по вопросам подготовки страны к осенне-зимнему периоду», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.
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