Правительство объявило выговор вице-губернатору

Кабинет министров объявил выговор первому заместителю Ривненской областной государственной администрации Анатолию ЮХИМЕНКО.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

«Ему объявлен выговор за неподготовленность к заседанию, которое проводил премьер-министр Украины по вопросам подготовки страны к осенне-зимнему периоду», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.