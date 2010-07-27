Хмара напомнил коммунистам про особняк Симоненко и швейцарские часы

Заявления лидера Компартии Петра СИМОНЕНКО об “оппозиционности КПУ” являются попыткой отбелить партию коммунистов накануне выборов в местные органы власти.

Такое мнение, как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, высказал член правления Украинской народной партии Степан ХМАРА.

«КПУ несет прямую ответственность за повышение цены на газ и жилищно-коммунальные услуги», - отметил политик.

«За словами о классовой борьбе и отстаивании интересов трудящихся КПУ занимается типичной политической торговлей, поддерживая тех, кто больше заплатит, в чем угодно, даже - последняя продажа - в повышении цены на газ для населения и тарифов на жилищно-коммунальные услуги», - заявил С.ХМАРА.

«Настоящее лицо «классовой борьбы» современных коммунистов – это особняк Петра СИМОНЕНКО за полтора миллиона долларов, швейцарские часы и костюмы от заграничных модельеров его подчиненных», - добавил представитель УНП.

«Поэтому заявление СИМОНЕНКО является ни чем иным, как попыткой отбелить КПУ накануне местных выборов от всего негатива сотрудничества с Партией регионов, ведь вместо экономического подъема и улучшения жизни уже в 2010 году, как обещал Виктор ЯНУКОВИЧ, украинцы получили лишь тотальное подорожание цен на все и вся», - подытожил С.ХМАРА.

Как сообщал УНИАН, в интервью на сайте КПУ П.СИМОНЕНКО заявил, что Коммунистическая партия является настоящей политической оппозицией, однако ее парламентская фракция не намерена выходить из состава коалиции. По словам П.СИМОНЕНКО, оппозицией к действующей власти, представляющей классовые интересы капитала, может быть лишь политическая сила, которая отстаивает интересы трудящихся. “Оппозиция – это классовое понятие. Мы хотим изменить не отдельных людей и партии, а изменить социальный строй. Это наша стратегическая цель”, – сказал П.СИМОНЕНКО. Отвечая на вопрос, не намерена ли КПУ выйти из состава коалиции в связи с разногласиями с Партией регионов по ряду вопросов, П.СИМОНЕНКО сказал: “такой популистский и предвыборный шаг, как демонстративный выход из коалиции, был бы со стороны КПУ очень безответственным шагом в отношении людей”.