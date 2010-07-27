В БЮТ подозревают, что Симоненко перегрелся

Заявления лидера Компартии Петра СИМОНЕНКО об оппозиционности КПУ вызваны паникой в среде коммунистов.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, заявил народный депутат Украины Александр СОЧКА.

“Многочисленные заявления лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО о несогласии с решением правительства о повышении цены на газ для населения на 50 процентов вызваны паникой в среде КПУ, которая понимает, - еще несколько месяцев пребывания в команде ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА приведут к тому, что в эта политическая сила не будет иметь перспектив не только на местных выборах, но и не преодолеет проходной барьер на следующих выборах в парламент”, - сказал А.СОЧКА.

“Первое - из власти уходить не хочется. Второе - нужно спасаться от ответственности за грабительские тарифы, чтобы сохранить хотя бы какое-то лицо перед несколькими процентами коммунистического электората. Между этими параллельными прямыми, которые не пересекаются, и пытается разорваться КПУ”, - отметил депутат.

По его словам, именно поэтому и звучат заявления П.СИМОНЕНКО об оппозиционности коммунистов.

“Оказывается, политическая сила, которая полностью интегрирована во властную вертикаль, которая является участником проправительственной коалиции и делегировала своих представителей на государственные должности, может в то же время быть оппозицией. Очевидно, жара на улице таки тяжело влияет на людей”, - отметил А.СОЧКА.

“За политическое двуличие нужно платить. Можно поддерживать олигархическое правительство, которое грабит людей, и рассказывать о своей оппозиционности. Можно ездить на лимузинах, одеваться в шикарные костюмы, и при этом рассказывать об обездоленном народе. Но бессмысленно надеяться, что это удастся скрыть от людей, с помощью которых КПУ когда-то снова захочет преодолеть 3-процентный барьер”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью на сайте КПУ П.СИМОНЕНКО заявил, что Коммунистическая партия является настоящей политической оппозицией, однако ее парламентская фракция не намерена выходить из состава коалиции. По словам П.СИМОНЕНКО, оппозицией к действующей власти, представляющей классовые интересы капитала, может быть лишь политическая сила, которая отстаивает интересы трудящихся. “Оппозиция – это классовое понятие. Мы хотим изменить не отдельных людей и партии, а изменить социальный строй. Это наша стратегическая цель”, – сказал П.СИМОНЕНКО. Отвечая на вопрос, не намерена ли КПУ выйти из состава коалиции в связи с разногласиями с Партией регионов по ряду вопросов, П.СИМОНЕНКО сказал: “такой популистский и предвыборный шаг, как демонстративный выход из коалиции, был бы со стороны КПУ очень безответственным шагом в отношении людей”.