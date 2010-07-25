В УГКЦ не считают нужным как-то противодействовать визиту Кирилла

Епископ-помощник Главы УГКЦ Киевской архиепархии Иосиф (МИЛЯН) считает, что церковь не должна комментировать, что-то противопоставлять или как-то противодействовать визиту патриарха Московского КИРИЛЛА в Украину.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН.

«Думаю, делать что-то против кого-то – это никогда не будет хорошо. Так действовать нельзя. Московский патриархат имеет право делать то, что он делает. КИРИЛЛ приезжает, и это его право, может. Как по мне, мы ничего не должны делать в противовес его визита или любым другим конфессиям», – отметил епископ-помощник Главы УГКЦ Киевской архиепархии.

«Мы просто должны сохранять стабильность, веру и жить с любовью к Богу и ближнему. Тогда не будет никаких противостояний, противовесов. Папа БЕНЕДИКТ XVI когда-то приедет. Но это не будет в противовес визиту КИРИЛЛА», – подчеркнул он.

По его словам, церковь так может «потерять свою главную задачу и потратить очень много усилий на ненужные вещи».