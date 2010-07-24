Церковь Кирилла в Украине лишь «защищает то, что принадлежит Богу»?

Православная церковь не посягает ни на суверенитет Украины, ни на национальное самоопределение, а лишь «защищает то, что принадлежит Богу, и то, что вручено церкви», заявил патриарх Московский КИРИЛЛ сегодня в Свято-Троицком кафедральном соборе Днепропетровска.

Как передает корреспондент УНИАН, патриарх КИРИЛЛ отметил, что сегодня, 24 июля, православная церковь чтит память Святой равноапостольной княгини Ольги. Он сказал, что увидел в этом «великий символ», вспомнив, что сын княгини Ольги – Святослав, не был готов принять християнство, и тогда княгине пришлось многое претерпеть для того, чтобы сохранить веру и воспитать внука - князя Владимира, при котором Русь обрела крещение.

По мнению главы РПЦ, «пример святой Ольги свидетельствует о духовном единстве всего пространства Святой Руси».

"Это духовное пространство и есть наш единый духовный дом. Говоря так, в который раз повторяю тем, кто не хочет слышать: мы не посягаем ни на суверенитет людей, ни на национальное самоопределение. Мы защищаем то, что принадлежит Богу, и то, что вручено церкви. И если отступимся и перестанем защищать, то исчезнем из истории, как исчезали те, кто возводил гонения на Церковь Божию, кто хулил имя Христово, кто пытался разорвать Его нетленный хитон», - подчеркнул патриарх КИРИЛЛ.

В память о посещении Свято-Троицкого кафедрального собора патриарх передал храму образ Спасителя.

Верующие получили иконки Всероссийского патриарха - святителя Тихона.