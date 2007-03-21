Ванникова: Президент не дал однозначной оценки действиям руководства УТ-1

Пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА подчеркивает, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО не дал однозначной оценки действиям руководства УТ-1 относительно закрытия программы “Толока”.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии И.ВАННИКОВОЙ по поводу позиции В.ЮЩЕНКО по этому вопросу.

Она отметила, что сегодня журналисты спросили Президента Украины о его отношении к приостановке выхода в эфир политического ток-шоу «Толока» на Первом национальном телеканале. Некоторые отличия в толковании средствами массовой информации ответа главы государства побуждают пресс-секретаря дать четкие комментарии относительно позиции В.ЮЩЕНКО по этому вопросу.

В.ВАННИКОВА отметила, что Президент четко указал на невозможность любого давления на работников СМИ, потому что «украинского журналиста назад (в условия цензуры масс-медиа) никто не загонит».

По ее словам, глава государства убежден, что свобода журналистской деятельности в Украине – свершившийся факт. Уверена, что такого же мнения придерживаются подавляющее большинство журналистов нашей страны. Кстати, авторитетные международные организации неоднократно официально констатировали значительный прогресс в обеспечении свободы слова как общественной ценности в Украине.

Отвечая на вопрос журналистов, глава государства сказал, что имеет только предварительную информацию о причинах приостановки выхода в эфир «Толоки». Президент отметил, что одной из причин такого решения руководство Первый национальный назвало нарушение авторами ток-шоу принципа объективности. В.ЮЩЕНКО согласился с тем, что за пренебрежение профессиональными стандартами, одним из которых является непредвзятость, и искажение информации программа могла быть снята с эфира. В то же время Президент сообщил журналистам, что поручил тщательно изучить все обстоятельства приостановки выхода в эфир ток-шоу «Толока» группе работников Секретариата Президента, ответственных за информационную сферу.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что Президент не дал ни однозначной поддержки, ни категорического осуждения решения руководства Первого национального относительно программы «Толока». Свою окончательную позицию в этом дискуссионном вопросе глава государства обнародует после тщательного изучения всех обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, сегодня, комментируя закрытие программы “Толока” на УТ-1, Президент Украины В.ЮЩЕНКО назвал правильным этот шаг.

По словам Президента, «как утверждает сторона канала», была сфабрикована определенная часть программы в интересах одной из сторон. «Исходя из определенных рассуждений, руководство этого канала эту программу сняло», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что это было «собственное решение НТКУ, и ни одного указа ни одного института власти – ни президентского, ни правительственного, ни Верховной Рады – на это не давалось». «Исходя из такой полноты информации, я считаю, что этот поступок правильным», - сказал Президент.

В то же время он сообщил, что по его поручению создана комиссия, которая должна изучить этот инцидент. По мнению В.ЮЩЕНКО, эту ситуацию нельзя считать проявлением цензуры.