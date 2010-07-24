На время визита Кирилла в Киеве запретили любые акции протеста

Окружной административный суд Киева запретил проведение акций протеста во время пребывания в столице 25-28 июля Патриарха Московского КИРИЛЛА.

Такое решение суд принял вчера поздно вечером после длительного заседания, сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

«Оказывается, блокирование улиц правоохранителями во время приезда гражданина РФ Владимира ГУНДЯЕВА не является препятствием нормальной жизнедеятельности города, а мирные акции протеста, даже Молебен за Украину, который планировали провести традиционные украинские конфессии – будут препятствовать. Перекрытие улиц, многотысячная милицейская охрана, препятствия нормальной жизнедеятельности миллионам украинцев свидетельствуют, что спецкомиссар Кремля Владимир ГУНДЯЕВ боится украинского народа и действует как оккупант, который сеет в Украине зло и ненависть», - заявил во время судебного заседания представитель ВО «Свобода» в суде, председатель Киевской городской организации “Свободы” Андрей МОХНИК.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева рассматривал дело по иску КГГА об ограничении права граждан на мирные собрания во время пребывания в городе 25-28 июля предстоятеля РПЦ КИРИЛЛА.

В своем иске КГГА просила суд установить ограничение права на мирные собрания путем запрещения нескольким организациям и группам граждан проводить мероприятия с 25 по 28 июля в центральной части Киева и вблизи строительства кафедрального собора на Железнодорожном шоссе.

Истец мотивировал свои требования тем, что присутствие возле мест, которые посетит патриарх КИРИЛЛ, «участников указанных акций может привести к столкновениям между представителями разных религиозных конфессий и политических направлений и созданию условий, которые препятствуют нормальной жизнедеятельности города».