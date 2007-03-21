Верховная Рада в пятницу переименует правящую коалицию

Верховная Рада в пятницу, 23 марта, планирует переименовать правящую коалицию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.

В частности, в секретариате Верховной Рады зарегистрированы три соответствующих проекта постановлений, инициаторами которых выступили первый заместитель Председателя парламента Адам МАРТЫНЮК, лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО и лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ.

Среди предложений - переименование антикризисной коалиции в коалицию национального единства, а также в коалицию национального единения.

Координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время сегодняшнего заседания правительства высказывались в интересах названия «коалиция национального единства».

В частности, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Сегодня мы вместе со всеми ответственными силами в парламенте предпринимаем следующий шаг по расширению нашей коалиции, создавая качественно новую коалицию национального единства».

В свою очередь, Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что сейчас антикризисная коалиция должна изменить название на коалицию национального единства.

«Кризис перестал быть детонатором общественных настроений и причиной социальных конфликтов. Таким образом, у нас есть легитимная и объективная причина для изменения программной цели парламентско-правительственной коалиции – стать коалицией, которая обеспечит национальное единство», - сказала она.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, «это единство власти и единство народа. В этом залог прогресса, продвижения демократии и расширения свобод. Наиболее важным является присоединение к этому процессу Президента Виктора ЮЩЕНКО. Нужны новые ориентиры, стратегические целые и тактические задачи по расширению экономической базы социальных гарантий».

Присутствовавший на заседании правительства Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ на эту тему не высказывался.

Как сообщал УНИАН, 19 марта А.МАРТЫНЮК заявил, что на этой неделе может быть изменено название антикризисной коалиции. Он отметил, что переговоры о возможности расширения коалиции продолжаются уже давно, и они, возможно, в ближайшее время будут «воплощены в жизнь».