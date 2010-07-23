В Главреде - новое руководство группы проектов

Коллективу представил Наливайко

Президент холдинга «Главред-медиа» Олег Наливайко представил коллективу новое руководство группы проектов «Главред». Шеф-редактором проектов группы сайтов «Главред» и журнала «Главред» назначена Диана Дуцик, которая до этого возглавляла журнал. Руководителем группы сайтов «Главред» назначен Сергей Руденко. Руденко был главным редактором электронной газеты «Сейчас», ежедневной газеты «24», создал книжный портал «Буквоед». Диана Дуцик и Сергей Руденко совместно создавали интернет-сайт «ПіК». Главред

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