Ющенко называет позором назначение Кинаха министром
Президент комментирует "вербовку"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет позором назначение Анатолия КИНАХА на должность министра экономики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, находясь в учебном центре СБУ по случаю 15-й годовщины со дня создания спецслужбы.
«То, что произошло сегодня с назначением министра экономики, - это позор. Позор морального типа», - сказал он. По убеждению В.ЮЩЕНКО, такого рода «вербовка» не нужна никому и никому на пользу не пойдет.
Продолжая свой комментарий, В.ЮЩЕНКО сказал, что «от этого поступка многим людям стало больно, и я сожалею только, что это произошло с человеком, который стоял со мной на Майдане, который был в первой пятерке избирательного списка Блока «Наша Украина»».
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, Верховная Рада назначила А.КИНАХА на должность министра экономики Украины.