Ющенко называет позором назначение Кинаха министром

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет позором назначение Анатолия КИНАХА на должность министра экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, находясь в учебном центре СБУ по случаю 15-й годовщины со дня создания спецслужбы.

«То, что произошло сегодня с назначением министра экономики, - это позор. Позор морального типа», - сказал он. По убеждению В.ЮЩЕНКО, такого рода «вербовка» не нужна никому и никому на пользу не пойдет.

Продолжая свой комментарий, В.ЮЩЕНКО сказал, что «от этого поступка многим людям стало больно, и я сожалею только, что это произошло с человеком, который стоял со мной на Майдане, который был в первой пятерке избирательного списка Блока «Наша Украина»».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, Верховная Рада назначила А.КИНАХА на должность министра экономики Украины.