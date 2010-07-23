Суд разрешил Медведько обыскать еще одного чиновника Тимошенко

Во вторник Печерский суд дал разрешение на обыск бывшего первого замглавы Госказначейства Татьяны Грицун. Против нее Генпрокуратура возбудила дело по обвинению в злоупотреблении властью, что причинило ущерб участникам приватизации ОПЗ, ишет "Дело ".

Уголовное дело против бывшего первого замглавы Государственного казначейства возбуждено 19 июля 2010 года по статье превышение служебного положения и власти, что причинило ущерб участникам приватизации Одесского припортового завода.

Правоохранительные органы подозревают Грицун в превышении служебных полномочий в период с октября 2009 года по январь 2010-го.

Как говорится в судебных материалах, в этот период времени первый замглавы Госказначейства давала указания своим подчиненным не перечислять конкурсные гарантии в сумме 800 млн. грн. участникам конкурса по приватизации Одесского припортового завода - компаниям "Нортима" и "Фрунзе-Флора".

Как указано в документах, бывший казначей препятствовала возвращению средств их владельцам вопреки платежным поручениям Фонда госимущества.

Как известно, 31 марта Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с превышением полномочий ряда должностных лиц Госказначейства, которые препятствовали возвращению залога.

В частности, 400 миллионов гривен залога не вернули владельцу компании "Фрунзе-Флора" Константину Григоришину.

Как известно, в сентябре 2009 года на конкурсе по продаже Одесского припортового среди трех участников наибольшую сумму - 5 миллиардов гривен - предложило ООО "Нортима", связанное с Игорем Коломойским и Александром Ярославским.

Однако результаты аукциона были признаны недействительными.