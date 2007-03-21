Тимошенко видит, как не выдерживают нервы и карманы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что фракция “Наша Украина” останется целостной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, так Ю.ТИМОШЕНКО ответила на вопрос журналистов, подтверждает ли она свои прогнозы относительно того, что кроме Анатолия КИНАХА из фракции „Наша Украина” может выйти группа Петра ПОРОШЕНКО.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня демократическая команда проходит тест на прочность, “у кого-то не выдерживают нервы, у кого-то – карманы”. Она выразила убеждение, что подавляющее большинство депутатов из „Нашей Украины” “держатся и сдаваться не будут”.

По словам лидера БЮТ, «не является новостью, что мои отношения с ПОРОШЕНКО или с МАТВИЕНКО не всегда были безоблачными, но сегодня мы по одну сторону баррикад”.

Однако она уверена в порядочности своих коллег по оппозиции. “Я уверена в своих коллегах. Я знаю, что во фракции „Наша Украина” большинство политиков, несмотря на какие-либо искушения, остаются патриотами, и для них политическая честь и достоинство не пустые слова”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня после голосования в парламенте за назначение председателя Партии промышленников и предпринимателей А.КИНАХА на должность министра экономики члены «Нашей Украины» исключили его из фракции.

Также «Наша Украина» в начале следующей пленарной недели должна определиться с вопросом о дальнейшем членстве ряда народных депутатов, которые поддержали назначение А.КИНАХА на должность министра экономики.

После своего назначения А.КИНАХ не исключил, что депутаты от ПППУ могут выйти из фракции “Наша Украина”.