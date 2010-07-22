Мог ли таможник Шепитько загнать в зажигалки 11 млрд. куб. газа?

Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования ситуации в связи с решением Стокгольмского арбитража Роман ЗВАРИЧ считает надуманными основания для ареста очередного фигуранта по делу “РосУкрЭнерго”, заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя решение Печерского райсуда Киева от 21 июля относительно Т.ШЕПИТЬКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По словам Р.ЗВАРИЧА, он был удивлен, узнав, что Т.ШЕПИТЬКО инкриминируют ст. 364 Уголовного кодекса.

Председатель ВСК отметил, что эта статья не может быть применена, если не доказано, что Т.ШЕПИТЬКО преследовал корыстные мотивы для себя лично, или действовал в интересах третьих лиц.

“Это абсурд, потому что он не мог забрать 11 млрд. куб. газа, загнать его в зажигалки и продать Китаю», - возмутился Р.ЗВАРИЧ.

“Единственное - остается доказать, что он действовал в интересах третьих лиц. И здесь я соглашаюсь, господин ШЕПИТЬКО действовал в интересах 46 млн. жителей Украины для того, чтобы они имели теплые дома”, - добавил депутат.

Кроме того, председатель ВСК сообщил, что в материалах дела, связанного с растаможиванием газа, СБУ сама признает, что признаки преступления Т.ШЕПИТЬКО заключаются лишь в том, что он скрепил таможенный документ своей печатью.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 21 июля дал разрешение на арест третьего фигуранта в рамках расследования уголовного дела о незаконном изъятии газа у компании "РосУкрЭнерго" - заместителя начальника отдела Энергетической таможни Т.ШЕПИТЬКО.

Суд избрал Т.ШЕПИТЬКО меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, проинформировал сегодня, 22 июля, заместитель генерального прокурора Виктор ПШОНКА.

"Возбуждено уголовное дело по хищению, по злоупотреблению, и идут следственные действия", - сказал В.ПШОНКА.

Ранее в рамках расследования уголовного дела о незаконном изъятии 11 млрд. кубометров газа у компании "РосУкрЭнерго" задержаны экс-председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО и экс-заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игорь ДИДЕНКО.