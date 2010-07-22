Табачник обвел Азарова вокруг пальца?

Письмо Министерства образования и науки Украины о продлении сроков вступительной кампании на 5 дней не имеет юридической силы.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении гражданской сети “Опора”.

“Вместо Приказа в МОН подготовил письмо, которое не имеет никакой юридической силы. 22 июля на официальном сайте МОН появилась информация о том, что прием документов продлится до 5 августа. Впрочем, вместо Приказа, который имеет высшую юридическую силу, данная информация была подкреплена письмом в органы исполнительной власти, которые имеют в подчинении вузы, МОН АР Крым, управления образования и науки Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, к руководителям вузов”, - заявляет “Опора”.

В сети подчеркивают, что никаких юридических последствий письмо не имеет, поскольку условия приема и приказы МОН относительно их содержания четко определяют сроки вступительной кампании. Условия приема и все изменения к ним утверждены Министерством юстиции Украины. Письмо – документ, имеющий рекомендательный характер.

“Поэтому, Гражданская сеть «Опора» призывает министра Дмитрия ТАБАЧНИКА не вводить в заблуждение абитуриентов и/или подготовить приказ, который утвердит обязательность выполнения предложенных изменений, или сообщить публично, что будут продлевать сроки приема документов ректоры по собственному усмотрению”, - отмечается в разъяснении.

Как сообщал УНИАН, 21 июля на заседании Кабмина Азаров остро раскритиковал работу Министерства образования по ненадлежащей организации вступительной кампании и обязал продлить прием документов в вузы. И даже после этого указания министр заявил газете "Сегодня»: Все разговоры о том, что кто-то не успевает подать заявление - это истерика прессы и суперактивных родителей. Ближе к окончанию нынешних сроков мы соберемся с ректорами. И в случае необходимости отдельным вузам будет разрешено продлить прием документов на 5 дней — до 5 августа". Но уже сегодня на сайте Минобразования появилось сообщение, что сроки вступительной кампании продлены на 5 дней.