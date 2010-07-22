Оппозицию интересует, за что Могилев наградил Януковича оружием

Депутат Верховной Рады от «Народной самообороны» Юрий ГРЫМЧАК просит генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО проверить законность награждения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА отличием Министерства внутренних дел «Огнестрельное оружие».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

По словам Ю.ГРЫМЧАКА, оружие В.ЯНУКОВИЧ и другие гражданские лица получили из рук министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА.

В письме к генпрокурору Ю.ГРЫМЧАК отметил, что порядок награждения этим огнестрельным оружием регламентируется Дисциплинарным уставом органов внутренних дел Украины, который был утвержден законом. В этом законе, в частности, сказано: «Отличием Министерства внутренних дел «Огнестрельное оружие» имеет право награждать министр внутренних дел Украины за добросовестную службу, особые заслуги в борьбе с преступностью и охране общественного порядка лиц начальственного состава».

Вместе с тем депутат указал, что «к рядовому и начальственному составу органов внутренних дел принадлежат лица, которые находятся в кадрах Министерства внутренних дел и которым присвоены специальные звания, установленные законодательством».

«Отсюда понятно, что ни Президент Украины, ни одно другое гражданское лицо не является лицом начальственного состава органов внутренних дел и, соответственно, не может быть награждено отличием МВД «Огнестрельное оружие»», - заявил Ю.ГРЫМЧАК.

В этой связи депутат просит генпрокурора в случае подтверждения информации о нарушении законов министром МВД А.МОГИЛЕВЫМ привлечь его к ответственности за превышение служебных полномочий.