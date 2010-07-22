Карасев выбрал Балогу

Политолог Вадим КАРАСЕВ вступил в ряды “Единого Центра” и надеется, что его изберут одним из руководителей этой партии на съезде 14 августа.

Об этом В.КАРАСЕВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мне поступило предложение не просто вступить в “Единый Центр”, а стать одним из руководителей этой политической силы. Это почетно и ответственно, это интересно и это вызов для меня. Это то, что, возможно, нужно, чтобы изменяться, но при этом себя не предавать", - сказал В.КАРАСЕВ.

По его словам, на съезде 14 августа в ряды партии также вступят другие "известные и авторитетные личности". В то же время, он не уточнил фамилии новых членов партии.

В.КАРАСЕВ сообщил, что на съезде планируется принять решение о внесении изменений в устав партии, согласно которым планируется ввести принцип "поочередного руководства" этой политической силой. "Каждый из членов политсовета, состав которого будет избран на съезде, будет руководить отдельный срок, а решения будут приниматься консенсусно, не единолично, без вождизма. Это будет так называемое коллективное лидерство, что даст возможность “Единому Центру” стать партией европейского типа", - объяснил он.

"Таким образом, я вступаю в “Единый Центр” не столько в тот, который на сегодняшний день есть, а в тот, который будет и который начнет новый этап своей партийной эволюции с 14 августа", - заявил В.КАРАСЕВ.

В то же время он не исключил, что в конце 2010 года после завершения местных выборов будет проведен ребрендинг “Единого Центра”.

"Ничего нет постоянного. Все может изменяться. Если курс на создание европейской партии нового типа принципиален, то возможны и такие решения в конце 2010 года", - добавил В.КАРАСЕВ.

Как сообщал УНИАН, партия «Единый Центр» была создана 1 апреля 2008 года на основе Партии частной собственности, которая была зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины 24 сентября 1999 года. Партию частной собственности до переименования возглавлял Вадим ГУРЖОС.

Решение об изменении названия партии было принято на съезде 1 марта 2008 года. Во время второго этапа съезда 27 марта 2008 года председателем “Единого Центра” был избран Игорь КРИЛЬ.