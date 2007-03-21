Кинах: у коалиции и оппозиции ненормальные отношения

Новый министр экономики Украины Анатолий КИНАХ не исключает вхождения в широкую коалицию депутатов, которые во фракции "Наша Украина" представляют Партию промышленников и предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после голосования в парламенте за его назначение на должность министра экономики.

«Мы готовы рассматривать вопрос формирования коалиции национального единства», - сказал А.КИНАХ. При этом он отметил, что эта коалиция не должна быть результатом «примитивных торгов должностями или ресурсами».

В то же время А.КИНАХ отметил, что окончательное решение по этому поводу будут принимать члены ПППУ. Соответствующее решение членов партии, по его словам, должно быть и по вопросу дальнейшего пребывания депутатов от ПППУ во фракции "Наша Украина".

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли означать это, что депутаты, которые представляют ПППУ во фракции "Наша Украина", не будут больше поддерживать политику «Нашей Украины», А.КИНАХ сказал: «Я, к сожалению, пока не вижу никакой политики «Нашей Украины»». При этом он добавил, что каждый народный депутат является самодостаточным и будет голосовать за каждое конкретное решение, исходя из собственного видения.

А.КИНАХ также выразил уверенность, что все шаги, которые он делает и будет делать в будущем, будут «усиливать позицию Президента».

Он также отметил, что у коалиции и оппозиции ненормальные отношения. «Это просто перетягивание каната полномочий», - сказал А.КИНАХ.

Справка УНИАН. В группу ПППУ во фракции “Наша Украина” входят 9 народных депутатов.