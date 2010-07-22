В Херсонской области на трассе к курорту сгорел рейсовый автобус

В Херсонской области на трассе к курорту Железный Порт сгорел рейсовый автобус

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, автобус загорелся вчера около 11-ти часов из-за короткого замыкания электропроводки.

Спасатели Голопристанского райотдела оперативно прибыли на место происшествия, локализовать пожар им удалось уже через 15 минут, а ликвидировать - в 12:45. Никто из пассажиров и водитель не пострадали – они своевременно покинули автобус.

Само же транспортное средство восстановлению не подлежит. По предварительной оценке, убыток составил 200 тыс. грн.