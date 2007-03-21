Турчинов считает, что Ющенко проиграл Януковичу и коалиции

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает, что назначение Арсения ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел Украины «ослабляет позицию Президента и его команды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после назначения А.ЯЦЕНЮКА руководителем МИД.

А.ТУРЧИНОВ назвал поспешным решение Президента Украины о внесении кандидатуры А.ЯЦЕНЮКА в парламент.

Он добавил, что не имеет ничего против А.ЯЦЕНЮКА, но «политически это не является выигрышем».

Отвечая на вопрос журналистов, почему в таком случае БЮТ поддержала А.ЯЦЕНЮКА на эту должность, А.ТУРЧИНОВ отметил, что таким образом фракция выполняет свои обязательства, взятые перед партнерами.

«Мы поддержали, потому что подписали соглашение, и всегда выполняем те обязательства, которые берем», - сказал народный депутат.

Он также отметил, что глава государства должен был оставаться на своей позиции и настаивать на назначении министром иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, Верховная Рада назначила А.ЯЦЕНЮКА министром иностранных дел. «За» проголосовали 426 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В полном составе голосовали фракции Партии регионов, КПУ, СПУ, «Наша Украина» и почти в полном составе - фракция БЮТ.