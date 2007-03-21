ВР назначила Рыбака на должность вице-премьер-министра Украины

Верховная Рада Украины избрала Владимира РЫБАКА на должность вице-премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 246 из 360 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Перед этим Верховная Рада освободила В.РЫБАКА от должности вице-премьер-министра Украины и министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. За такое решение проголосовало 252 из 360 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как отметил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, раньше было принято решение о реорганизации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства и создании на его базе двух министерств.

Справка УНИАН. В.РЫБАК с 4 августа 2006 года был вице-премьер-министром Украины, министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В.РЫБАК – народный депутат Украины трех созывов: ІІІ, IV и V. С 1993 по 2002 год был председателем Донецкого городского совета, и исполнительного комитета, мэром Донецка.

2001–2003 гг. – заместитель председателя Партии регионов; с 2002 по февраль 2005 года – постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины; с 2001 года - председатель политисполкома Партии регионов.

В.РЫБАК – доктор экономических наук, профессор, Заслуженный строитель Украины, полный кавалер ордена «За заслуги».