Враги ”Народной самообороны” готовятся встречать Луценко в Донецке
Время у них есть
Акция Гражданского движения "Народная самооборона" в Донецке запланирована на апрель.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер областной организации "Народной самообороны" Юрий ГРИМЧАК.
По его словам, заявление на проведение акции в городской совет организация еще не подавала, а потому дата проведения акции пока не определена. При этом Ю.ГРИМЧАК заметил, что в свете сегодняшних событий он вполне допускает, что местная власть может не дать разрешения на проведение митинга.
Ю.ГРИМЧАК также подтвердил, что ему известно о готовящихся в Донецке провокациях в адрес лидера движения Юрия ЛУЦЕНКО. В частности, Ю.ГРИМЧАК уточнил, что располагает информацией о подготовке "специальных бригад" для проведения акций против Ю.ЛУЦЕНКО.
Ю.ГРИМЧАК также уточнил, что пока донецкая "Народная самооборона" не ощущала давления со стороны.