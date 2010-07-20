Регионалы обещают нардепам три года к сроку взамен за «Конституцию Кучмы»?

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что фракции КПУ и Блока Литвина вместе с депутатами-перебежчиками могут проголосовать за возвращение редакции Конституции Украины 1996 года в случае, если им будут предоставлены гарантии, что следующие выборы в парламент состоятся в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня во время брифинга.

По словам вице-спикера, на данное время такой вариант разрабатывается во фракции Партии регионов.

«Часть Партии регионов говорит о том, что стопроцентным вариантом является возвращение к Конституции 1996 года при условии, если коммунистам, Блоку Литвина и перебежчикам пообещают, что в Переходных положениях будет записано, что следующие парламентские выборы состоятся одновременно с президентскими в 2015 году, и тогда они проголосуют за имплементацию соответствующего решения Конституционного Суда», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время вице-спикер выразил надежду, что все депутаты от Блока Литвина, КПУ и перебежчики - не «такие политические взяточники» и не согласятся на трехлетнее продление своей деятельности, чтобы подарить нынешней власти президентскую республику.

«Я не верю в это, и считаю, что здравый смысл и необходимость сохранения парламента как института демократического будет преобладать», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также выразил надежду, что Конституционный Суд по представлению 252 народных депутатов по политической реформе примет адекватное решение. «Если Конституционный Суд додумается принять решение о незаконности внесения изменений в Конституцию 8 декабря 2004 года, то у нас заберут почти 6 лет жизни», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что в 2004 году за внесение изменений в Конституцию голосовали преимущественно те депутаты, которые в настоящее время входят в коалицию. «Если на 6-й год они поняли, что действовали незаконно, то украинский народ от этого не должен страдать», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что путь подарить Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ президентскую республику вопреки Конституции является порочным.

«Я думаю, что Партия регионов поймет, что нельзя отдавать власть Администрации Президента… Это будет означать, что ни парламент, ни правительство никому не нужны. Я не думаю, что правительство Николая АЗАРОВА и все вице-премьеры и министры обрадуются, что им нужно будет ходить в Администрацию Президента и просить какие-либо назначения», - сказал он.