Кинах не исключает, что до завтра ситуация изменится

Лидер Партии промышленников и предпринимателей Украины, народный депутат Анатолий КИНАХ не исключает, что завтра ситуация с его возможным назначением в правительство может измениться. Об этом он сообщил РБК-Украина.

А.КИНАХ еще не называет официальную должность, предложенную сегодня премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. "Должность еще не известна", - отметил он. По его словам, консультации еще не завершены.

А.КИНАХ добавил, что "завтра, возможно, будет ясность".

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что официально о назначении А.КИНАХА одним из членов Кабинета Министры будет объявлено на заседании правительства завтра, 21 марта.

«Я скажу вам так, что Анатолий Кириллович согласился быть моим первым заместителем по вопросам осуществления реформ в Украине. А должность мы определим до утра», - заявил сегодня В.ЯНУКОВИЧ.