Почему закрыли программу ”Толока”?

21 марта, в 11.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Свобода слова закрыта».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, участники пресс-конференции: вице-спикер Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО и автор и ведущий ток-шоу „Толока” Виктор ПАВЛЮК.