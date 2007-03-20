Брат Луценко собирает пикеты к прокуратуре

Гражданская организация «Антикриминальный выбор» и Гражданское движение «Народная самооборона» призывают людей пикетировать завтра Главное следственное управление Генеральной прокуратуры.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лидер «Антикриминального выбора» Сергей ЛУЦЕНКО.

«Гражданская организация «Антикриминальный выбор» и штаб «Народной самообороны» приняли решение о том, что завтра мы проведем мирную протестную акцию на улице Борисоглебской, 18, (Главное следственное управление Генпрокуратуры) с целью продемонстрировать народу Украины, что на сегодняшний день антикризисная коалиция делает последний барьер, и мы теряем демократию в нашей стране», - сказал С.ЛУЦЕНКО.

В связи с этим «Антикриминальный выбор» и «Народная самооборона» приглашают всех киевлян и гостей столицы присоединяться к акции протеста. «В 9 часов утра мы будем пикетировать генерального могильщика Украины», - сказал С.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, завтра на 9.00 лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО опять приглашен на допрос в Генпрокуратуру.