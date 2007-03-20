Президент встретился с Жовтяком

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня встретился с экс-главой Киевской облгосадминистрации Евгением ЖОВТЯКОМ, решение о восстановлении которого на этом посту было принято Верховным Судом Украины.

Об этом УНИАН сообщил сам Е.ЖОВТЯК.

По его словам, Президент, к сожалению, “выразил неготовность выполнять решение суда о восстановлении в должности” и “уполномочил решить вопрос руководителя Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ”. Последний, по словам Е.ЖОВТЯКА, так же повел речь о “другом способе” разрешения конфликта. В частности, отметил Е.ЖОВТЯК, “предложил мне достаточно высокую должность”.

“Откровенно говоря, - прокомментировал итоги встречи Е.ЖОВТЯК, - меня удивляет правовой нигилизм главы государства и руководителя его Секретариата, их нежелание выполнять решение суда. Я не вижу другого выхода, чем начать разговор с того, что сначала будет выполнено решение суда, то есть, меня восстановят в должности, с которой я был незаконно освобожден Президентом, а уже потом обсудить следующие шаги”.

Отвечая на вопрос о своих последующих действиях, Е.ЖОВТЯК сказал, что он “однозначно не согласится на другой путь разрешения конфликта, чем выполнение решения суда”. По его словам, он возьмет “пару дней на более глубокий анализ всех событий относительно решения суда”, а в четверг, 22 марта, даст пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы.

Как сообщал УНИАН, Е.ЖОВТЯК возглавлял Киевскую областную государственную администрацию с февраля 2005 года по май 2006 года. 24 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА с этой должности. Считая свое освобождение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд.

13 марта 2007 года Верховный суд Украины принял решение о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности главы Киевской ОГА.

В тот же день Президент назвал “шоу” восстановления Е.ЖОВТЯКА в должности главы Киевской ОГА. «Если идти вариантом шоу и продолжать ту логику, которую инициирует Е.ЖОВТЯК или его окружение в этом вопросе, убежден, что это не делает чести такому человеку, как ЖОВТЯК», - сказал Президент.

Тогда же пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА заявила журналистам, что единственным губернатором Киевской области, которого признает Президент Украины, является Вера УЛЬЯНЧЕНКО.