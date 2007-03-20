Львов готовит ответ на ”начало репресий в Украине”

Фракция „Наша Украина” во Львовском областном совете требует созыва внеочередной сессии облсовета в связи с политической ситуацией в стране.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН секретарь фракции „Наша Украина” в Львовском областном совете, депутат областного совета Александр СТАРОВОЙТ.

“Сейчас актуально поднять вопрос о начале массовых репрессий в Украине, ярким свидетельством чего стал обыск квартиры лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО”, - заявил А.СТАРОВОЙТ.

„Не было ни единого основания для обыска квартиры Ю.ЛУЦЕНКО, к тому же, обыск был проведен с нарушением законодательства. Это возмущает львовских «нашеукраинцев». Звеньями этой же цепи являются провокация с изъятием оружия в Киеве, введение цензуры на УТ-1 и тому подобное. И мы не можем молчать”, - отметил А.СТАРОВОЙТ.

По его словам, инициатива о проведении сессии исходит совместно от „Нашей Украины” и БЮТ, в то же время депутат облсовета убежден, что ее поддержат все без исключения политические силы, представленные во Львовском областном совете.

“В четверг, 22 марта, состоится заседание Президиума областного совета, на котором будет принята дата проведения внеочередной сессии. Вероятнее всего, внеочередная сессия будет созвана уже 23 марта”, - сказал А.СТАРОВОЙТ.

По его словам, депутаты планируют во время сессионного заседания принять соответствующее обращение к руководству государства.

В комментарии львовским журналистам, заместитель председателя Львовского областного совета Николай ГОРЫНЬ, сообщил, что “в ближайшее время будет собран совет политического блока “Наша Украина”, где будет рассматриваться политическая ситуация в стране. То же состоится и на внеочередной сессии областного совета. Очевидно, в повестку дня сессии будет включен вопрос о ситуации вокруг Юрия ЛУЦЕНКО. Я могу спрогнозировать, что областной совет примет политическое заявление в его поддержку”.