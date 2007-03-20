Луценко выпустили из прокуратуры до завтра

Генеральная прокуратура объявила экс-министру внутренних дел Украины, лидеру Общественного движения «Народная самооборона» Юрию ЛУЦЕНКО подписку о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Луценко сказал журналистам после допроса в Главном следственном управлении ГПУ.

«Мне, наконец, сделали то, что должны были сделать в 6.30 утра – предъявили постановление о возбуждении уголовного дела и привлечении меня в качестве подозреваемого, а также узнали за эти два часа, что я работал советником Президента и министром внутренних дел – всё», - сказал Ю.Луценко. Он отметил, что его подозревают в злоупотреблении служебными обязанностями при обращении с оружием и боеприпасами.

«Также мне объявлена, как и следовало ожидать, в связи с политическим характером этого дела, подписка о невыезде. Я отказался ее подписать в связи с тем, что это надуманный документ, ведь я ни разу не избегал следствия», - сказал Ю.Луценко.

По его убеждению, только в этом заключается эта «надуманное» дело, которое должно препятствовать его общественной деятельности на территории Украины.

Отвечая на вопрос, будет ли он продолжать поездки по Украине, Ю.Луценко отметил, что проконсультируется со своими защитниками. Он отметил, что имеет право передвигаться по Украине, но должен предупреждать следователя.

Ю.Луценко сообщил, что он завтра на 9.00 также приглашен на допрос.

Он отметил, что действия против него появились тогда, когда лидеры “Народной самообороны” начали поездки по восточной Украине. «После того, как они поняли, сколько тысяч людей приходят на наши встречи в Харькове, Херсоне, Днепропетровске, и зная о нашем дальнейшем передвижении в Донецк, Луганск – у них происходит страх перед тем, что люди, которые были обмануты лозунгом об улучшении их жизни, уже сегодня, наконец, прозреют и сделают политические выводы. Это чисто политически мотивированное дело, которое должно остановить мое продвижение по Украине», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Говоря о сути обвинения, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Это ерунда полная… До меня раздали 50 пистолетов, я раздал 50, и после меня раздадут». Он подчеркнул, что выдача именного оружия регламентируется законом.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, следователь объяснил такую меру пресечения в отношении него опасением, что он не будет являться на дальнейшие допросы.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, совершенные работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия), и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).