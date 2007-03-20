В Нашей Украине уже считают, что блок трещит по швам

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Вячеслав КОВАЛЬ считает, что возможное назначение Анатолия КИНАХА на одну из руководящих должностей в Кабинет министров нанесет вред не только целостности фракции «Наша Украина», но и всему блоку.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

В.КОВАЛЬ отметил, что возможное назначение А.КИНАХА свидетельствует, что одна из политических сил блока «Наша Украина» - Партия промышленников и предпринимателей Украины - «делает крен в другую сторону, в сторону коалиции».

В то же время В.КОВАЛЬ отказался анализировать основания возможного решения А.КИНАХА о присоединении к провластным силам. При этом он отметил, что после парламентских выборов ряд политиков, которые являются членами блока «Наша Украина», «ожидали свои высокие кадровые назначения». «Поэтому до сих пор происходил поиск вариантов, чтобы остаться у власти», - сказал В.КОВАЛЬ. Он также отметил, что блок «Наша Украина» переживает не лучшие времена. «Политический блок начал трещать», - сказал народный депутат.

В.КОВАЛЬ также считает, что возможное назначение А.КИНАХА не может происходить без выполнения каких-то обязательств, взятых им перед коалицией. В частности, народный депутат не исключает, что 9 народных депутатов, входящие в так называемую группу А.КИНАХА, войдут в состав антикризисной коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о возможности вхождения одного из лидеров “Нашей Украины”, председателя Партии промышленников и предпринимателей Анатолия КИНАХА в состав правительства Виктора ЯНУКОВИЧА. Сам премьер заявил, что официально о назначении А.КИНАХА одним из членов Кабинета министров будет объявлено на заседании правительства завтра, 21 марта.

«Я скажу вам так, что Анатолий Кириллович (КИНАХ) согласился быть моим первым заместителем в вопросах осуществления реформ в Украине. А должность мы определим до утра», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь А.КИНАХ заявил, что не исключает возможности выхода депутатов от ПППУ из фракции “Наша Украина”.