С утра на заседании фракции Кинах молчал как партизан

Лидер парламентской фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО надеется, что ни лидер Партии промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ, ни кто-либо иной депутаты из фракции «Наша Украина» не примут решения о вступлении в антикризисную коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что на данный момент есть заявление премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА о готовности А.КИНАХА перейти в антикризисную коалицию и работать в правительстве. И это заявление фактически подтверждено самим А.КИНАХОМ, добавил он.

В.КИРИЛЕНКО сказал, что «Наша Украина» считает такой подход несовершенным и нарушающим целый ряд решений фракции «Наша Украина». В.КИРИЛЕНКО напомнил, что еще 5 октября прошлого года «Наша Украина» единодушно приняла решение о прекращении любых переговоров относительно вхождения в широкую коалицию. В.КИРИЛЕНКО сказал, что в связи с этим участие депутатов из «Нашей Украины» в составе правительства В.ЯНУКОВИЧА невозможно и также невозможны голосования депутатов из «Нашей Украины» за правительственные предложения. «Мы убеждены, что все-таки такое решение ни А.КИНАХ, ни другие депутаты из фракции «Наша Украина» не примут», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Однако, по его словам, если кто-то из депутатов фракции проголосует за назначение А.КИНАХА на должность в правительстве, то «такой депутат поставит себя вне фракции». В.КИРИЛЕНКО рассказал, что сегодня утром состоялось заседание фракции «Наша Украина», на котором ни А.КИНАХ, ни кто-то другой из депутатов ничего не говорил о возможном переходе в коалицию или о назначении в правительство. В.КИРИЛЕНКО отметил, что депутаты из «Нашей Украины» услышали о таких намерениях из прессы и были очень удивлены.

В.КИРИЛЕНКО добавил, что завтра снова состоится заседание фракции и он надеется, что А.КИНАХ примет в нем участие.