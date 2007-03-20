Чечетов обещает конституционное большинство к 1 мая

Заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ отметил, что уже на сегодня около 40 народных депутатов из фракций «Наша Украина» и БЮТ обращались к представителям антикризисной коалиции и заявляли о своей готовности войти в ее состав.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Уже более 40 народных депутатов приходили и говорили, что не поддерживают позицию своих лидеров, в том числе ТИМОШЕНКО, БАЛОГИ, КИРИЛЕНКО», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

Он отметил, что заявления председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА о том, что состав антикризисной коалиции расширится до 40 народных депутатов, не были безосновательными. «Когда МОРОЗ говорил, что будет 300, то будет 300 (депутатов). И это не из-за того, что кто-то стимулирует депутатов. Нет. Просто у них есть совесть», - сказал он.

М.ЧЕЧЕТОВ также выразил уверенность, что до 1 мая текущего года в состав антикризисной коалиции будет входить конституционное большинство (300 депутатов).